中職今晚舉行年度頒獎典禮，中信兄弟洋投德保拉不僅是「三冠王」，還獲選最佳九人投手，此外也入圍年度MVP，他特地留在台灣參加典禮，還在台灣訂製一套西裝，透露自己也希望明年留在台灣，並和米蘭達、羅傑斯一起為兄弟拿總冠軍。

德保拉以16勝、192次三振，自責分率3.20拿下三冠王，是兄弟隊史首位，此外另外2洋投米蘭達、羅傑斯也繳出相當出色的成績，象迷不斷呼喊3洋投續留，連德保拉也曾截圖轉貼，對此德保拉表示，「當然很希望明年三洋投留在台灣，但還是要看球團的決定。」

兄弟3洋投為今年的中信兄弟注入一股南美洲熱情風格，成為休息室開心果，不只繳出好成績，也相當融入兄弟球隊，時屬難得，德保拉透露在總冠軍賽後，3人聊天時也曾談論過是否明年還能同隊，「我們都想繼續，當然很希望明年留在兄弟，討論過該如何提升自己，明年度留下來為兄弟拿總冠軍。」德保拉表示除了跟米蘭達、羅傑斯整年下來有說有笑，跟球團、其他隊友也相處非常和諧。

德保拉季初一度苦吞5連敗，接下來一舉拿下9連勝，最後以16勝拿下今年勝投王，這一路下來他特別想感謝投手教練佛斯特，「5月以前容易被對手識破、被打爆，後來有跟佛斯特討論該如何調整，所以很感謝佛斯特，所以這份榮耀他也有一份。」

特地留在台灣參加頒獎典禮，德保拉表示除了想要有更多時間探索台灣外，也希望帶著獎盃回家鄉多明尼加，「想回去告訴當地球員，只要肯努力，一定能達到榮耀的獎盃。」至於MVP是否能如願獲選，德保拉笑說，「如果是自己得獎，我會很高興，但如果是別人也會舉雙手恭喜，這是對方應得的，都是付出一整季，每個人都值得肯定。」

(中時 )