在台灣，退休以後身邊要留多少錢才夠用？確保沒工作也能生活無虞。一名網友發問，他存款達1700萬元，每月開銷約3萬元，「這樣的條件，可以在40歲退休嗎？」網友真誠建議，如果原PO自認「老了不會生病」，這筆錢應該夠用。

PO文網友列出自身條件，他今年35歲，月薪5萬元，目前住在家哩，平均一個月花3萬，名下還有一輛7年進口車。他表示，因幾個月前把繼承來的公寓賣掉了，還完貸款後剩1700萬左右，若照他的生活模式，希望5年後退休，但又擔心太早退了，便上網提問。

網友們熱烈回應，有一部分人認為可以退休了，「移民去南部，省點花可以」、「如果不要亂花，這筆錢很夠用」、「考慮不婚不生的話，單純養自己綽綽有餘」。

另一派網友不是太樂觀，「你沒有考慮到生病時的花費，萬一遇到大病，很可能不夠用」、「算上物價通膨，等你40歲，搞不好連2000萬都不大夠」、「看你活多久，再活30年也許可以，40年不行」。

(中時新聞網)