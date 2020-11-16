新北市今年1到6月青年失業率僅8.7％，為全國最低，勞工局16日舉辦「青年就業公民審議政府回應會」，邀集20名來自各地的年輕人暢談對青年就業的意見，其中青年代表提出12項就業建議，除了希望加強校內的就業諮詢外，也盼打造青年創業的統一平台；勞工局長陳瑞嘉承諾，相關建議都會納入政策參考。

勞工局攜手台北大學社會系團隊，利用暑假期間在新店、汐止、三重、淡水召開4場青年就業公民審議會，邀集240名青年參與，分享對青年就業的看法與目標，最後選出20名青年代表，來參與今日舉辦的成果發表會，與市府各局處雙向討論青年的需求。

「社會新鮮人不熟悉勞工權益，容易遇到詐騙！」台北城市科大應屆畢業生江佳玲坦言，今年畢業生遇到疫情影響大環境，工作已經不好找，入行後老闆動不動說要扣薪，身為新鮮人的她不懂得保障自身勞權，做了3個月後黯然離職，尋職期間常遇詐騙，希望市府多提供年輕人求職防騙、勞動權益等相關諮詢。

26歲蔡宗佃表示，自己做過超過30份工作，是家住板橋、遠赴台中工作的「中漂族」，目前在做推動實習教育平台的工作，很高興能透過審議，對家鄉貢獻出自己的想法。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北推動「青年就業三箭」，透過公民審議徵集年輕人的創意與建議，這次青年提出12項建議，包括打造青年創業資源平台、促進校園與職場工作連結等，市府都會列入參考，盼提供最貼近青年需求的求職環境。

(中時 )