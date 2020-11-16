歌手陳勢安擔任109學年度HBL代言人，並創作、獻唱主題曲「心之所往」，今天開賽記者會上與球員參與畫畫挑戰遊戲。（大會提供）

109學年度HBL高中籃球甲級聯賽，這個月結束男子組和女子組資格賽，男子組預賽將在本周四起於台北體育館進行4天激戰，各隊無不摩拳擦掌，以最高榮耀的冠軍為目標。

男子組預賽四個組別分別是A組三民家商、苗栗高中、青年高中、泰山高中，B組三重商工、治平高中、能仁家商、高苑工商，C組光復高中、松山高中、南山高中、基隆商工，D組東山高中、東泰高中、南湖高中、萬能工商。

C組有「雙山」松山、南山這兩支拿過HBL冠軍的勁旅，光復高中、基隆商工也有過HBL四強戰績，因此這組被不少人視為「死亡之組」，南山教頭許時清和光復教頭陳定杰，都認為預賽就先面臨高強度對抗不是壞事，可以幫助球隊更快進入狀況，並提前發現一些問題，幫助球隊在之後的階段可以走得更穩定。

周四起的男子組預賽，高中體總歡迎球迷在遵守大會防疫措施情況下進場看球，或透過東森超視頻道33台及線上網路平台Yahoo奇摩運動、LINE TODAY、KKTIX虛擬場館、myVideo、愛爾達電視、Hami Video等管道收看轉播，一起為支持的球隊加油打氣。

(中時 )