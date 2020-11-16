新竹市議員黃美慧表示，如此圖車輛有停等禮讓，但因「視角」問題，看起來像沒有禮讓，導致可能被誤開單而惹民怨。（黃美慧提供／陳育賢新竹傳真）

為維護路口安全及行人路權，提升用路人守法觀念，今年9月1日起警方實施路口安全大執法，針對未禮讓行人、斑馬線未距離3公尺者開罰，但因違規事實常因「視角」等問題可能出現誤判，讓不少人誤吃罰單，市議員黃美慧要求市警局在開罰時要多審慎。

黃美慧指出，禮讓行人是所有駕駛人必須應有的駕駛行為，但車輛的路權也應顧及，許多路口車輛停止線與斑馬線距離並未達到3公尺，若行人忽然快速走向人行道上，駕駛人緊急煞車將車輛停下後，車輛並未超過停止線，但與行人距離未達3公尺，此時就有開不開罰的爭議。

她說，如果取締標準是以車輛與行人之間的距離3公尺為取締標準，與停止線無關，難免造成爭議，而且員警當下以個人肉眼判斷，也可能會因視線角度影響，而引發取締爭議。

她就接獲1位民眾陳情，指其駕車經過斑馬線時，已放慢車速查看左右有無行人，在確認沒有人要過馬路後才正要加速時，1名行人突然衝出過馬路，駕駛趕緊煞車，雖然有讓行人通過，但員警從車輛後方視角判讀，其車輛與行人距離太近，不但不足3公尺，且像是未禮讓，因此開出紅單，讓駕駛為之氣結，認為根本是員警誤斷。

市警局則表示，路口安全大執法是依警政署「強化行人路權執法計畫」執行，若車輛「前懸」已進入行人穿越道，以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內為取締認定基準。

若發現執行取締路口標線因劃設距行人穿越道線未達3公尺時，仍以標線為準。另，市警局執行違規取締採從寬認定，執行時會全程蒐證錄影，以「實際致生行人避讓、停止者」為取締認定基準。此外，路口大執法自9月1日起至今，全市已取締告發823件未禮讓行人的違規案件。

(中時 )