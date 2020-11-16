蕭美琴致電拜登顧問 陸外交部回應 17:382020/11/16 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部發言人趙立堅對蕭美琴致電布林肯一事表示，任何違背一個中國原則的行為，都將自食惡果。（取自美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 駐美代表蕭美琴15日致電拜登的外交政策顧問、前副國務卿布林肯，祝賀拜登及賀錦麗勝選，對此，據陸媒16日消息，大陸外交部發言人趙立堅表示，中方在台灣問題上的立場是一貫的明確的，任何違背一個中國原則，挾洋自重，破壞兩岸關係的圖謀和行徑，只能自食惡果。 (中時 ) #蕭美琴 #拜登 #趙立堅 #美國大選 #外交部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美大選後 新興債表現領先 04:102020/11/16 投資理財 美國總統換拜登 沈富雄6點評台海局勢：台灣未必要反中 11:262020/11/16 政治 拜登產業發展策略 照過來 04:102020/11/16 證券．權證 川普首認拜登贏 但批選舉舞弊 04:102020/11/16 兩岸要聞 美大選後難關來了 專家：CNN恐因無川普可罵遭出售 16:402020/11/16 財經 美日防長確認 釣島適用安保條約 04:102020/11/16 兩岸要聞 賀拜登勝選 蕭美琴致電布林肯 04:102020/11/16 政治要聞 蕭美琴致電布林肯 曾厚仁：談台美關係各層面 11:252020/11/16 政治 不認輸 川普預告將提大型訴訟證明選舉違憲 07:372020/11/16 國際 採檢陰陰陽陽 可能愈來愈多 04:102020/11/16 生活新聞 兩岸熱門新聞 美女護理師離奇跪姿亡 父泣訴：遭副院長性侵後愛上他 - 兩岸 南早：陸解放軍首曝試射航母殺手細節 美急向陸交涉 - 兩岸 延續抗中路線 美媒：川普卸任前將瘋狂推動更多對陸制裁法案 - 兩岸 山西黃河左岸 發現距今4500年遺址 - 兩岸 輝瑞疫苗能阻90％感染 鍾南山：大陸疫苗也差不多 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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