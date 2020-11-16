駐美代表蕭美琴15日致電拜登的外交政策顧問、前副國務卿布林肯，祝賀拜登及賀錦麗勝選，對此，據陸媒16日消息，大陸外交部發言人趙立堅表示，中方在台灣問題上的立場是一貫的明確的，任何違背一個中國原則，挾洋自重，破壞兩岸關係的圖謀和行徑，只能自食惡果。

(中時 )