南投溫泉季，將於21日在北港溪泰雅渡假村登場。（廖志晃攝）

天候轉涼，泡湯的季節來了！2020南投溫泉季將在3大溫泉區陸續登場，21日國姓鄉北港溪溫泉嘉年華、28日「i慢玩」埔里溫泉季，12月5日「玉山戀．東埔情」東埔溫泉季，歡迎全國民眾到南投，體驗「浴」見幸福的食泊暖湯之旅。

南投縣擁有北港溪、東埔、埔里3大溫泉區，主要是碳酸氫鈉泉，可以美膚及促進血液循環。縣長林明溱、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、信義鄉長全志堅，縣府觀光處長陳志賢、仁愛鄉代理鄉長石尊仁、北港溪溫泉發展協會理事長李浩瑋等人都到場，為溫泉季揭開序幕。

今年南投溫泉季，由國姓鄉北港溪溫泉區打頭陣，泰雅渡假村推出21日當天上午11點前，免門票入園優惠，現場除溫泉美食展示會與農特產展售，還有范特西樂團表演炒熱氣氛。

「i慢玩」埔里溫泉季，28日上午在鯉魚潭風景區天泉溫泉會館登場，除免費開放戶外SPA池體驗，也提供產業導覽與DIY體驗。

「玉山戀．東埔情」東埔溫泉季，12月5日晚間盛大登場，精采豐富的表演節目、布農傳統祈福儀式、舉火把浴衣踩街，現場發放限量浴衣、火把，還有烤大豬、小米酒、麻糬等美食饗宴，溫泉廣場也有匯集在地特色的文創市集。

林明溱表示，縣府積極打造溫泉區景點，其中，東埔溫泉區美化工程，邀請蕭青陽老師依據東埔歷史文化，在新落成的溫泉廣場打造「白鹿傳奇」地標，預計於12月5日溫泉季當天啟用。

20日起，「樂旅南投」臉書粉絲團將連續4周舉辦線上活動，民眾留言分享活動訊息，就有機會抽中泡湯券好禮；另配合3大溫泉區開幕，縣府推出梯次限量「南投溫泉季─好湯暖心小旅行」活動，只要599元，即可體驗溫泉、美食與戶外踏青的一日遊程，即日起開放報名，有興趣的民眾可上Accupass活動通網站查詢。

信義鄉長全志堅（左二），歡迎大家到東埔，體驗玉山下的溫泉。（廖志晃攝）

遊客到東埔泡湯，別忘了在信義鄉農會梅子夢工廠，採購優質農特產品。（廖志晃攝）

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田，讚揚南投溫泉泉質絕佳。（廖志晃攝）

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