台中市政府110年度總預算加上附屬單位預算高達2195億537萬餘元。台中市議會各委員會完初審，市府預算只刪164.5萬元，其他照案通過；市議會民進黨團總召陳世凱等人強調，民進黨在委員會是少數，將在二讀會前召開黨團會議，針對浮編有爭議的預算於二讀會中嚴加把關。

陳世凱指出，台中市110年度總預算案中，各委員會審查時，只刪新聞局中台灣旅遊節目的播放與行銷及國際動漫共150萬，文化局文具用品等10萬元，交通局刪除辦理廉能參與等的4.5萬元，其餘均照案通過。

台中市議會將在11月20日進行市政總質詢，總預算將於12月7日進行3天的二讀會，12月14日進行三讀會。

民進黨籍議員說，市府有很多預算浮編，如平均地權基金，去年編今年繳庫繳庫125億元，今年才實現50億元，明年又說要繳145.5億元，根本是虛列要求刪20億元。交通局免費公車補助，既然已排除外縣市旅客，依照市府15到20％的外籍旅客比例，30億元應該刪6億元。

民政局用在地方交流、參訪的經費共1700萬，比兩年前盧秀燕市府剛上台時增加了1千萬，非常有意見，根本是大撒幣、綁樁，要求市府在大會二讀會有必要先說明清楚；絕不能用納稅人的血汗錢，拿來拜拜式的綁樁與請客。

陳世凱強調，民進黨團將在二讀會前召開黨團會議，將黨籍議員在委員會有意見卻刪不掉的預算在黨團會議中列出；在大會刪除或者最後採取「統刪」，絕不會像在委員會刪的如此少，當市議員不能為市民荷包把關，那要民代何用。

(中時 )