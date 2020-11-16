中信兄弟內野手王威晨今年摘下金手套三壘手跟最佳九人獎，雖然是同額競選，但他仍十分開心能夠獲獎，也會朝突破爸爸王光輝的紀錄邁進。

王威晨表示，雖然在三壘手的部分沒有其他人競爭，但自己還是要把自己做到最好，「自己還是要整年度都很穩定，讓教練團覺得我可以勝任這個位置。」

除了很開心能夠摘下2項個人獎外，王威晨本季還是全聯盟唯一全勤出賽的球員，他表示，全勤雖不是個獎項，但一直都是自己的一個目標，「前2年都差幾場，今年雖然也面臨到更多傷勢，也蠻嚴重的，但也算是學了一課，如何與傷痛共存、當朋友。」

王威晨認為，要全勤出賽，對球員來說都會覺得蠻困難的，因為除了要有好表現外，還要有健康的身體，「我真的覺得難困難的。」回憶當時完成了120場例行賽出賽的感想，王威晨笑著說：「只想跟我自己說『辛苦了』，但其實我今年算是127場（含台灣大賽）。」

過去爸爸王光輝摘下6座一壘手最佳九人獎、3次一壘手金手套獎，其中有2次是同年包辦2獎項，這次王威晨也是一口氣帶走2座獎，他說：「若有機會超越他（王光輝），不管是任何方面，雖然有點困難但我會努力去拚，能突破就去突破。」

(中時 )