一卡通與LINE Pay合作「LINE Pay Money」電子支付服務，用戶數已超過280萬，除持續開拓多元支付場景，全面滿足用戶日常生活的支付需求，另一方面更加強與銀行端合作，提供民眾更便利的金融服務。

「LINE Pay Money」帳戶儲值銀行近期再新增王道銀行及首度與電子支付業者合作的元大銀行，目前合作的儲值銀行已達17家。此外，繼與中國信託銀行合作「LINE Pay Money」電支平台直連數位帳戶開戶服務後，再攜手聯邦銀行增開數位帳戶開戶直連服務，讓民眾能更便利透過「LINE Pay Money」同步完成數位帳戶開戶及帳戶連結。

為深化服務並便利更多的行動支付用戶，LINE Pay及一卡通積極與各大銀行合作，提供「LINE Pay Money」帳戶儲值服務，目前合作儲值銀行已達17家，提供免提領手續費的銀行有19家。新加入儲值銀行行列的有元大銀行及王道銀行2家，其中，元大銀行更是首度與電子支付業者合作，期望藉由與「LINE Pay Money」的合作，能為元大銀行的用戶提供更多元化的行動支付服務。

一卡通表示，為了提供民眾更彈性的資金運用平台，除持續擴增帳戶儲值銀行的家數，也同步提供指定銀行提領免手續費服務，讓用戶隨時可將「LINE Pay Money」餘額自由提領至各大銀行，不僅即時到帳，且不限筆數、金額享指定銀行免手續費，讓用戶的資金運用更靈活更精省。

另外，透過「LINE Pay Money」電支平台直連銀行數位存款帳戶開戶服務，自上線後持續受到用戶好評，日前再新增聯邦銀行「New New Bank」數位存款帳戶，並可享「首次連結禮100元」回饋。用戶可於LINE Pay中依循「儲值／銀行帳戶／新增銀行帳戶選項／聯邦銀行，點選我要開戶」步驟操作申辦線上開戶，並可於開戶完成後同步完成帳戶連結（Account Link）。

聯邦銀行更推出「首次連結禮100元」新戶長期優惠活動，自即日起至2021年12月31日，凡首次透過「LINE Pay Money」開戶連結成功開立「New New Bank」數位帳戶，並於「LINE Pay Money」內開啟設定為「自動儲值」或「同意自動儲值交易差額」帳戶者，即享「LINE Pay Money」儲值金100元回饋（每人限回饋一次），活動沒有回饋名額限制。

LINE Pay及一卡通公司表示，行動支付日益深入民眾生活，為帶給民眾全新且便利的金融服務體驗，將持續與各大銀行結盟開發更多元化的行動支付服務，讓金融服務的面向更廣，服務更到位。

(工商 )