韓國網石公司(Netmarble Corporation)今日宣布，上周推出的MMORPG手機遊戲《A3：STILL ALIVE 倖存者》，短短一周的時間，已經在全球累積超過100萬下載人次，台灣棒辣椒(6468)協助母公司網石公司全球版遊戲台港澳地區的行銷與客服，《A3》手遊在台上市後，日營收約400萬元，可望創下一個月超過1億元以上的成績表現。

《A3：STILL ALIVE倖存者》在韓國推出時前3個月營收表現亮眼，單月營收分別為新台幣2.3億元、2.9億元、2.5億元，台灣11月10日上市後，即在台灣雙平台創下免費下載排行榜冠軍的佳績，目前日營收貢獻超過400萬元。

緊接著棒辣椒將在11月18日推出《全民打棒球Pro》，挾著過去第一代的成績，單月營收有望達1.5億元，將是棒辣椒第四季營運主要動能之一。

(時報資訊)