大陸雙十一購物節再創銷售盛況，「剁手黨」消費熱情高漲，累計11天的雙11成交金額達人民幣4,982億元，年增26％，尤其在銷售高峰期間，每秒更達58.3萬筆訂單湧入。景順投信指出，新冠疫情改變了消費趨勢，影響短線商業與經濟活動，更加速了全球數位化進程，並為電商平台帶來商機。

景順投信指出，新冠疫情讓人們居家防疫，出門消費購物的意願大幅降低，以台灣為例，在疫情後消費者平日在家裡多待3.9小時，假日多待4.4小時，然而消費需求仍在，消費者轉往電商平台展現購買力。同樣的狀況也發生在大陸，根據中國國家統計局的數據，今年前9個月，全大陸網上零售額超過8萬億元人民幣，年增率增長9.7％。

景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen表示，電子商務將繼續瓜分傳統實體零售商的市佔率，以美國電子商務佔零售支出百分比看，目前在美國僅佔12％，電商占零售業的比例還有相當成長空間，因此依然看好電子商務潛在上漲空間。

此外，就評價面來說，Ido Cohen表示，該族群在今年第三季表現仍舊亮眼，但股價仍較一年前便宜，它們大量投資於送貨能力，卻能同時提升獲利率，並吸引新用戶，數個月內就實現原須1～2年才能達成的市佔率增幅，是十分期待的長期投資主題。

景順環球消費趨勢基金更是很早就看到這個趨勢，並從中掌握投資機會，尤其在疫情期間，投資團隊精準掌握這股新科技消費潮流，所選的商品與服務多走在趨勢尖端，相較同類型基金配置更多資產於線上內容，檢視景順環球消費趨勢基金今年9月的前十大持股中，電子商務相關持股就達20％上下，是最大的投資主題。

Ido Cohen表示，由於網路崛起，人類正歷經一場消費習慣變革，消費趨勢仍是極具吸引力可獲取超額報酬的領域，基金維持加碼因網路崛起形成的數位消費趨勢，也將觀察是否有新的刺激方案，可能會為投資組合內的部分持股帶來利多。

(工商 )