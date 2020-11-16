受到美國大選結果大致底定，以及新冠疫苗試驗傳出好消息的影響，市場的風險偏好也明顯提升，連帶也讓亞洲股市在上周出現今年來少見的好氣色，多數亞洲股市上周喜獲外資買超，且多數亞股單周上漲坐收。不只東北亞股市持續吸金，就連今年來跌深的東協股市也受到外資青睞，且其大盤漲幅甚至還超過了東北亞股市。特別的是，印度股市在上周的外資淨流入金額不但居亞股之冠，也是連續六周的淨流入。

根據統計，除了馬來西亞與越南之外，其餘亞洲主要股市上周都呈現資金淨流入。東北亞的大陸、台灣與韓國股市，上周分別淨流入13.86億美元、16.08億美元與20.05億美元；不過受到美國擴大對陸資企業投資的影響，陸股在上周反而小幅下挫0.59％，但台灣與韓國還是分別上漲2.31％與3.20％。

東協股市在上周的表現，更是今年以來少見的全面翻紅。對於陷入社會動盪的泰國股市，外資在上周淨流入了10.21億美元，也讓當地股市強漲了6.85％；至於之前連續淨流出的印尼股市與菲律賓股市，外資在上周也分別淨流入3.16億美元與0.66億美元，也帶動兩地大盤指數分別上漲2.35％與4.25％；至於印度股市在上周更出現了24.24億美元的外資買超，金額不但是亞股之冠，大盤的單周漲幅也高達3.69％。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，雖然新冠疫情在全球肆虐的程度愈來愈嚴重，但隨著美國大選與新冠疫苗的變數逐漸降低，市場的風險偏好已明顯提升，帶動上周全球股市不但吸引資金的大量流入，就連各地股市的大盤指數也以收紅居多。而且在這段期間，跌深的價值股反彈程度更甚於成長股，因此可見到如歐洲與東協、甚至新興市場的拉美與歐非中東等，指數也出現明顯反彈。

不過，林雅慧指出，由於新冠疫情已經擴大，所以就算歐、美各國不至於重啟全面性的封城，但隨著部分國家實施局部封鎖，企業獲利可能也會再次受到衝擊。此外，美國大選的結果即將塵埃落定，但新一波的財政刺激方案也很難在近期內提出，所以短期內股市反而會有波動的風險，建議投資應回歸基本面，並從長期投資的角度佈局。

但林雅慧表示，在這段期間，高股息股票的投資價值也應該被留意。相對於成長型股票，高股息股票多為價值型股票，從評價面來看，MSCI高息股指數相對成長股指數的本益比已經低於兩個標準差，而根據過往經驗，往後一年高息股指數通常會有雙位數的表現，此在投資人持續追求收益下，高息股預期將逐漸受到投資人的青睞。

(工商 )