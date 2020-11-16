和泰車(2207)代理的進口豪華車品牌LEXUS前10月銷售創同期新高，年增逾一成，和泰車並上修全年LEXUS總銷量至2.24萬台，同時，將代理的TOYOTA品牌全年銷售目標也上調至12.56萬台，同步創新高。

和泰車旗下TOYOTA加上LEXUS原本今年總銷售目標14.6萬台，今日宣布上調TOYOTA加上LEXUS全年總銷售目標共2000台至14.8萬台，將持續創新高並蟬聯台灣車市龍頭。

和泰車持續搶攻進口豪華車市場，今日正式發表LEXUS全新改款IS。和泰車代理的進口豪華車品牌LEXUS前10月銷售創同期新高，年增逾一成，和泰車並上修全年LEXUS總銷量至2.24萬台，也將創下年度新高。

和泰車在10月中預先展開LEXUS全新改款IS預接單後，和泰車今(16)日正式發表全新改款LEXUS IS。和泰車表示，此次入門豪華版等於是過去的頂規版本，售價由過往頂規版230萬元降到此次入門版189萬元，價差達40萬元，預接單已達60台優於預期，該車系一年銷量估約600台。

和泰車旗下LEXUS今年至今銷售續旺，前10月銷售達1.93萬多台，年增約11.4%，並創下同期新高；和泰車將LEXUS全年總銷量上修至2.24萬台，較原先預估增加400台，展望明年LEXUS銷售動能續強。

和泰車代理的TOYOTA品牌前10月銷售約10萬台，也再創同期新高，今日同時將TOYOTA全年銷售目標由原先的12.4萬台上調至12.56萬台。

和泰車預期今年台灣整體車市達45萬台，若汰舊換新政策可延續，明年車市可望維持在此高水準。

(時報資訊)