英國與歐盟的談判代表周一在布魯塞爾舉行連串談判，英國代表周一指出，英方的紅線維持不變，如果歐盟選擇取得進展，則有希望達成協議。

英國與歐盟的過度期將在年底到期，雙方最晚應於11月中旬完成談判，讓歐洲議會和各成員國有時間完成相關立法程序。

英國環境部長Hancock表示，我們的紅線沒有改變，正為任何的後果進行準備。英方當然希望達成協議，但也要視歐盟是否選擇取得進展。

首席談判代表佛洛斯(Frost)周日曾指出，可能不會成功，唯一的可能是與我們的主權相容，以及對我們的法律、貿易和水域重拾控制權。

愛爾蘭外交部長Coveney周一指出，如果到下周的10天內沒能取得重大進展，雙方將陷入麻煩，重點將轉到無協議脫歐，以及相關的準備工作。

Coveney表示，他認為英方相當了解達成協議需要什麼，真正的問題是，是否有政治意願達成協議，他預測會達成協議，但這樣的預測已經有一段時間了，如果失敗也不會感到驚訝。

(時報資訊)