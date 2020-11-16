鋁電容廠—凱美(2375)自結10月稅後盈餘為5000萬元，年減22%，單月每股盈餘為0.29元，累計前10月稅後盈餘為4.67億元，凱美預估，第4季營運可望優於去年同期。

凱美因近期股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數，受十一長假工作天數較少影響，凱美電機10月合併營收為3.82億元，月減10.96%，但較去年同月10.4%，公司自結10月稅後盈餘5000萬元，年減22%，單月每股盈餘為0.29元，累計前10月合併營收為36.31億元，年減4.49%，稅後盈餘為4.67億元，以目前股本13.58億元來計算，每股盈餘3.44元。

就產品來看，電容產品線持續維持兩位數以上年成長，風扇產品則是呈倍數成長，僅變壓器在缺工的影響下呈現衰退。

凱美表示，雖然第4季有季節性因素，但電競及PC比預期好很多，預估整體第4季營運可優於去年同期。

(時報資訊)