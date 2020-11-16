經濟部工業局今天表示，即日起受理申請第4季製造業及其技術服務業薪資與營運資金補貼，只要今年10至12月間營業額衰退達50%以上就符合資格，申請期間至預算用罄為止，或明年2月1日止。

國內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情雖趨緩，但國外仍相當嚴峻，台灣主要出口國持續實施邊境管制，市場需求疲弱，導致台灣以外銷為主力的製造業和技術服務業業績未見好轉，工業局發布新聞稿表示開放受理申請補貼。

工業局指出，只要在今年10至12月間，營業額衰退達50%以上的製造業及提供製造業技術服務業的業者，就符合申請資格。

工業局說明，獲得補貼的業者，正職員工就可獲政府補助3個月經常性薪資津貼4成，每月上限為新台幣2萬元，以及正職員工數乘以1萬元的一次性營運資金補貼，已獲4至6月或7至9月營運資金補貼者，就不再補貼。

工業局表示，第4季編列補貼措施預算為新台幣156.2億元，預估可協助約萬家業者、穩定30萬名以上員工就業。（編輯：潘羿菁）1091116

(中央社)