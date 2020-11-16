汪峰裕認為影片刻意拍攝船員，疑似栽贓。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

高雄遠洋漁船「屏新101號」大陸籍代理船長汪峰裕8年前涉嫌在印度洋公海、指揮武裝保全射殺4名索馬利亞海盜，殘忍影片外流掀起爭議。16日高雄地院開庭，汪男強調下令開槍者操東北口音、另有其人。律師要求申請刑事局鑑定影片是否經變造，汪男更要求交保，要親自回大陸找尋當時另一名圍觀船長來台作證。

2014年8月Youtube出現一段標題為「斐濟船員遭槍殺？這影片是真的還假的？」影片，影片中4位皮膚黝黑的男子在海中緊抓著殘破的小艇，疑似遭周圍圍觀船隻以狙擊的方式擊斃，屍體在鮮血染紅的海水中漂浮，相當殘忍。

影片還拍到船隻側面漆有「安全第一」、「春億217號」字樣，甚至聽得到中文怒斥「前面在拍什麼！退下退下！」。高雄地檢署事後查出台籍漁船「屏新101號」涉有重嫌，2017年對船長汪男發布通緝，今年8月在高雄港將汪男逮捕並羈押迄今。

汪男表示，該事件發生明確時間點他已記不清楚，但他強調影片中大喊「開槍！開槍！」的人明顯操東北口音，根本不是他。汪男解釋，當時他確實有聽到槍響，但武裝保全開不開槍完全是「上面」（船東）的授意，一切程序都是正當防衛。

汪男辯護律師認為，此段影片2度往回拍攝「屏新101號」船上人員，疑似刻意要栽贓，希望申請刑事局鑑定是否經過剪輯或變造，以及聲紋鑑定。另也向Google公司申請調查影片上傳的手機，追查拍攝者。

法官當庭提出在事發現場圍觀的「春億217號」、船長劉紹忠的證詞電報請汪男指認，信中敘述當時武裝保全不得不開槍的危急情況，檢方也預計向海巡署查證電報內容是否為劉男本人所寫。

法官則是希望汪男在大陸的哥哥能協助找尋劉男來台作證。汪男也表明，自己在大陸已改行快遞，若法院同意他交保，他願意回大陸親自找劉紹忠來台作證。

(中時 )