倫元投顧分析師陳學進表示，台股16日開高走高，加權指數再創新高，終場上漲278.5點，漲幅2.1％，收在13,551.83點；櫃買指數同步大漲1.82點，漲幅1.09％，收在168.49點；三大法人進出方面，外資續買228.70億元，投信賣超0.63元，自營商買超35.58億元，惟外資法人於台指期減碼5,244口多單，累計淨多單部位為29,986口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

台股上周成交量一度縮減至約1,800億元，引發市場憂慮是否為量價背離之前兆。不過，台股仍受惠三大利多題材帶動，內外資法人大戶火力全開，在權值股台積電領軍大漲下，加權指數16日再創新高。顯見台股目前多頭架構穩固，多頭量縮主因惜售，而非人氣退潮。

美國輝瑞疫苗傳出佳音，可望帶動全球經濟復甦，加上美國總統大選由民主黨拜登勝出，不確定性因素逐漸消除，中美貿易戰更可望同步緩解，有利於國內華為概念股、電子產業族群營運表現。資金行情方面，美國聯準會（Fed）偏鴿心態持續、新一輪經濟刺激方案可望出爐，在經濟、資金、籌碼、消息及技術面相對有利下，配合年底旺季效應及作帳行情展開，後市行情不容小覷，短線股市若有震盪，為低接布局之機會。

個股方面，本周納入投資組合的嘉聯益，隨5G時代來臨，高頻LCP／MPI拉貨啟動，營運、業績成長可期，股價16日在內外資拉抬下亮燈漲停，在基本、籌碼及技術面有利下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會。

選股方面，除權值股台積電領軍衝高外，廣達、宏捷科、全新、穩懋、創意、立積、光罩、均豪、友威科、旺矽、金居、台光電、台燿、柏承、順德、海華、精測、精材、嘉聯益，皆表現強勢，顯見多方仍掌控盤勢。

(工商 )