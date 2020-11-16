運達投顧分析師洪任浚表示，台股16日再攻上歷史新高，惟建議投資人應提高風險意識，因投資最大問題，就是在市場最樂觀時買進股票，在市場最悲觀時才停損，若無法戰勝人性的貪婪與恐懼，就可能不慎落入法人的陷阱中。

觀察股市16日的大漲，主因台積電表現強勢，拉抬加權指數創高。然而，盤面過去主流族群，股價反而表現弱勢，如太陽能族群的安集、國碩、茂迪不漲反跌；風力發電族群上緯投控、世紀鋼，皆跌破月線支撐。主力拉高加權指數之目的，恐是為了進行主流轉換，部分高位階族群於加權指數大漲時表現不夠強勢，一旦指數回檔時，恐容易成為法人調節重心。

個股方面，本周納入投資組合的嘉聯益，5G天線需求大增，有望重回蘋果供應鏈，後市股價成長仍可期。

選股方面，資金流向將決定行情方向，當主流改變，投資人選股方向亦須做出調整，部分剛打完底部型態之個股，風險相對較小、獲利空間亦大。以鋼鐵股威致而言，今年前三季每股盈餘1.01元，全年獲利可望逾去年的一倍，全年每股盈餘更有望達到1.6元的新高，以10倍本益比計算，即使漲停股價仍相對低估，可於短線回測時伺機布局。

(工商 )