今年香蕉大豐收，卻因新冠肺炎疫情影響外銷，盛產造成滯銷價格下滑，引發議員關切！南投縣長林明溱表示，將號召全縣14家農會幫忙促銷，必要時由縣府編經費，採購香蕉送到長照機構或學校，給長者與學童品嘗。

縣議員簡賜勝、蔡宗智、吳瑞芳、蕭志全等人，在縣議會聯合總質詢時，關心香蕉盛產滯銷問題，希望縣府協助農民促銷，避免影響農民生計；今年，香蕉因產量過剩導致價格低落，加上受到新冠肺炎疫情影響，外銷通路也減半，希望縣府要多為農民著想，協助促銷，幫忙找通路，將香蕉銷出去。另外，香蕉加工不僅可以耐貯存，也可以紓緩青果產銷的壓力。

香蕉盛產價格跌落，縣長林明溱號召農會協助促銷。（廖志晃攝）

林明溱表示，南投縣中寮鄉、集集鎮和水里鄉，都是香蕉重要產地，今年缺雨又是大豐收，香Q味美，品質絕佳，請大家多選購。

農業處長陳瑞慶表示，這2年沒有颱風侵襲，香蕉生產過剩，導致滯銷，縣府正配合農糧署各項政策提協助，包括啟動收購機制穩定價格、補助國際行銷費用、協助製成加工品，補助加工費等方案，縣府會再跟各農會、合作社研商合作，也會努力媒合民間公司、企業等向農會認購採買，希望能透過實際行銷方案協助農友共度難關。

(中時 )