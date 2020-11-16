據大陸商務部網站16日消息，大陸商務部新聞發言人今日就「美方禁止美國投資者對部分大陸企業進行投資」一事回應，發言人表示，美方罔顧事實，認定大陸相關企業為軍方控制，既缺乏依據，也不符合法理，中方對此指控堅決否認，中方將敦促美方停止對大陸企業的無理打壓，為大陸企業在美正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。

美國政府12日發布行政令，禁止美國投資者對「由中國軍方擁有或控制的企業」進行投資，對此，大陸商務部發言人稱，中方已多次就美方無端打壓大陸企業問題表明嚴正立場，但美方屢次罔顧事實，認定大陸有關企業為軍方控制企業，既缺乏依據，也不符合法理，美方此舉是濫用國家力量，打壓特定大陸企業，嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則。

大陸商務部發言人表示，中美經濟合作的本質是互利共贏，全球化時代各國利益深度交融，近年來，大陸資本市場日益受到包括美國在內的全球投資者的青睞，凸顯出國際投資者對大陸經濟的認​​可，若將經濟政治化，這不符合經濟規律，只會使企業錯失發展的良機，損害投資者利益，並強調，大陸企業始終堅持依法合規經營，在國際化經營中嚴格遵守相關國家法律法規，始終堅持市場化、法治化原則。

(中時 )