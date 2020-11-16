「炎柱」煉獄杏壽郎的正義形象深受影迷朋友喜愛。（木棉花提供）

日本人氣動漫《鬼滅之刃》爆紅，10月30日在台上映的電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，至本月15日為止，票房已飆破3.6億元台幣，確定擊敗《屍速列車：感染半島》的3.5億元票房，目前暫居今年在台灣上映不分片種電影票房冠軍，除此之外，電影也寫下台灣影史日片冠軍、動畫片冠軍的紀錄。

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》熱潮在日本也持續延燒，上映31日，觀影人數達1750萬5285人次，票房已超過233億日幣（約63.7億台幣），有望超車新海誠的《你的名字》，榮登日本影史票房第四名。

《鬼滅之刃》是31歲日本漫畫家吾峠呼世晴的作品，敘述主角竈門炭治郎為了讓變成鬼的妹妹禰豆子復原，接受訓練並且投身「鬼殺隊」斬鬼的故事。電影版則描述炭治郎等人完成「蝴蝶屋」的訓練，下一個目的地是開往黑暗的「無限列車」，以多人行蹤不明的這輛列車為舞台進行調查，與鬼殺隊最強劍士「柱」其中之一的「炎柱」煉獄杏壽郎一起斬鬼拯救無辜人類。

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