富邦悍將內野手李宗賢今年扛下球隊開路先鋒重責，也讓他摘下生涯首座最佳九人獎，能夠獲獎也讓李宗賢感觸良多，「代表之前額外努力的方向是對的，」

拿下生涯首座最佳九人獎，李宗賢直呼難忘，「這座獎對我而言絕對是意義重大，也是我的夢想之一。」

李宗賢過去被認為是「守優於攻」的球員，今年他接下球隊開路先鋒重責，本季出賽117場，敲出生涯新高的151支安打，5支全壘打，46分打點，打擊率0.309，成功扮演教練賦予的角色，也讓他獲得肯定，摘下最佳九人游擊手獎。

對於扛下開路先鋒角色，李宗賢坦言一開始覺得壓力很大，「因為第一棒必須要想辦法多上壘，且馬上就要熟悉投手，因每天投手狀態不一樣告訴自己要相信自己，害怕的事情也要面對，教練、學長也鼓勵我要把鬥志拿出來。」

李宗賢透露，自己今年針對打擊下了很多功課，因為他一直把前輩們的指教放在心上，「前輩說，打職棒要進步是要靠自己在額外時間多做加強，不要說成功，至少也能幫助到自己。」

(中時 )