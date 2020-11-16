台新銀行贊助的職業女子高爾夫球新秀陳之敏11月11日參加法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽，最後以高於標準桿一桿的145桿，拿下職業生涯第一個冠軍，也是繼吳佳晏在科技希望巡迴賽摘下個人職業第5冠後，本月再度由台新銀行贊助的新秀選手脫穎而出，展現強勢冠軍氣場。

台新銀行表示，2020法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽11日在大溪球場展開，連續二日的強勁風勢考驗著選手們的穩定度與技巧，陳之敏第一回合取得一桿領先下，進入拉鋸戰，面對對手進逼仍堅持不放棄，穩定減少失誤下，最終以兩桿的勝差拔得頭籌。

陳之敏從小接觸高爾夫球，18歲時曾獲得2014年台灣業餘高爾夫錦標賽女子組冠軍，當時年紀輕輕的之敏在比賽中表現出優越的實力，更是極少數取得美國大學獎學金的台灣選手。台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷指出，像陳之敏這樣的優秀球員需要投入資源加以栽培，期勉她能在台新的支持下，持續精進並發揮實力，她也很感謝台新銀行多年前就肯定了她的潛力，在她追逐夢想的路上，時時刻刻給予關心與鼓勵。

台新銀行說明，該行長期支持國內女子高爾夫球，培養出許多優秀選手，如曾雅妮、蔡佩穎、錢珮芸、陳之敏、吳佳晏等，各界也很期待台新銀行每年舉辦的「名人高球慈善配對賽」活動，貢獻愛心之外，能在球場上與這些職業球員切磋球技。台新銀行將持續為台灣培育更多未來的高球種子，讓她們追逐夢想無後顧之憂，期勉她們為成為下一個台灣之光。

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