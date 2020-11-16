全球政府在推行政策與投資時越發重視ESG概念（E：環境Environment、S：社會Social、G：公司治理Governance），ESG已成現今市場顯學，甚至越來越多資料佐證，ESG資產表現優於傳統投資。

鋒裕匯理資產管理表示，美、歐、亞洲政府相繼挹注實質資金於ESG相關產業，譬如再生能源等，看好ESG因素納入投資可對績效產生積極影響，有利於吸引更多長期投資人支持，投資人可留意ESG題材相關基金。

相較於傳統投資，在績效表現方面，ESG投資表現2013年起有了逆轉。根據Amundi Quantitative Research資料，2008年至2012年間，投資ESG效益尚不明朗，該期間MSCI ESG Leaders指數表現為-3.38％，低於MSCI世界指數的-0.57％；不過從2013年至2020年9月間，MSCI ESG Leader指數10.55％表現優於MSCI世界指數的9.55％，主要是因機構投資者重視ESG並進入市場，進而推升ESG資產表現。

此外，ESG具備三大中長線政策利多。首先，美國民主黨總統候選人拜登入主白宮，他承諾美國將重新加入巴黎氣候協定外，更提出「綠色新政」預計減免再生能源的稅收等；其次，歐盟就7,500億歐元的抗疫復甦基金達成協議，其中有三分之一的資金將被用於應對氣候變遷；最後，大陸及印度政府亦帶頭承諾增加風力及太陽能發電的佔比，降低碳排放量，皆顯示全球政府將ESG政策納入長期規劃的決心。

來自法國總部位在巴黎的鋒裕匯理資產管理對於ESG的起跑速度早於多數同業，2006年即簽署聯合國支持的責任投資原則（PRI，Principles for Responsible Investment），是全球首批簽署的28家公司之一。次年（2007）成立鋒裕匯理基金環球生態ESG股票，迄今已有13年歷史，相對發展時間早，可謂ESG老字號基金。

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票是全台唯一以ESG為名的境外股票型基金，基金規模18.17億美元，榮獲晨星投資評級5顆星地球，晨星永續投資評級用於評估共同基金成分股在環境、社會、企業治理（ESG）三方面表現，與其晨星全球組別的同儕做比較，其中五顆地球為最高。

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