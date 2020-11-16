妮可醬擔任綠島觀光大使並演唱主題曲〈Green House〉，今（16日）記者會上，她們表示，今年跨年夜也將在綠島開唱表演，新婚剛滿月的Molly透露，屆時老公會愛相隨同行，兩人打算去泡海底溫泉，她覺得兩人結婚後跟之前沒太大變化，也不急著生小孩，「唯一變化應該是他煮飯給我吃的次數明顯增加，我很喜歡吃他煮的馬鈴薯料理。」

Molly說，綠島有美景美食，可說是人間天堂，她們之前去拍攝微電影，在彎弓洞取景時，一堆螃蟹爬來，還有同事被夾到腳，忍痛不敢出聲。主唱小斯則說，有人問她們憑什麼當代言人，「因為我們是臭都市孩子，很需要去綠島走走」，她推薦綠島的蔥油餅有海藻口味，十分特別。

Kim想介紹海底溫泉給大家，她說，綠島海底溫泉是世界級的溫泉，全世界僅有3處，非常地稀有；而Ching則建議黃昏去「小白屋」拍照打卡，「只要爬山不到幾分鐘就可以欣賞綠島絕美景色的秘境！非常適合我們這群體力有限只想拍美照的女子。」而臺東縣綠島鄉鄉長謝賢裕則推薦最知名的「海底郵筒」。

妮可醬今出席代言記者會，臺東縣綠島鄉鄉長謝賢裕送上感謝狀。（滾石電音提供）

妮可醬成員Molly上月與英國男友Marcus結婚。（滾石電音提供）

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