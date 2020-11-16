照南國中教師會與台灣青年電影協會聯合辦理電影《無聲》教師包場觀影活動，邀請各級教師透過觀影、一同省思，凝聚教師與教育的集體力量，將力量帶回教育現場，發揮更大的影響，讓老師們更有力量與勇氣做出最符合學生優先且公平、正義的教育決定。

國片《無聲》是根據發生在台灣啟聰學校的真實事件改編，失聰少年張誠準備轉到啟聰學校就讀，但在聾人的世界，卻不比聽人的世界寧靜。

新銳導演柯貞年在敘述殘酷的同時，不失溫柔的眼光，犀利刻畫人物之間複雜與糾結的情感，呈現聲嘶力竭卻仍仿若無聲的殘忍，劇中人物一句「他們只是在玩」輕描淡寫，卻驚悚、沉痛，更是真實無比的哀歎。

全縣老師共同欣賞國片《無聲》的震撼與反思教育現場的課題，席間更邀請《無聲》電影製片王威人、演員范瑞修（寶弟）參與映後QA活動。製片人王威人提到，期望透過這部電影，讓社會大眾對公共事務，尤其是不公義之事「不要無聲，要勇於發聲」，對弱勢者多一點體察與同理，讓社會多一些公平與正義。

2020年的世界雖然飽受疫情衝擊，卻是台灣國片豐收的一年，近期《粽邪》、《無聲》、《孤味》、《親愛的房客》與《刻在你心底的名字》都交出不俗的成績單，透過鏡頭與放映，細緻地描寫出當代台灣社會的不同面向，第57屆金馬獎頒獎典禮即將在21日星期六登場，盼民眾共同為入圍的電影加油。

(中時 )