今年4月起農委會動植物防疫檢疫局展開全台大稽查，針對未符合規定的養禽場拍照蒐證，再函請地方政府開罰，嘉縣至今已開罰20多家共60多萬元。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

今年4月起農委會動植物防疫檢疫局展開全台大稽查，針對未符合規定的養禽場拍照蒐證，再函請地方政府開罰，嘉縣至今已開罰20多家共60多萬元。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

為防範禽流感，中央2015年公告防鳥圍網政策，為落實執行，近期行政院農業委員會動植物防疫檢疫局派稽查人員下鄉，針對各縣市未符合規定的養禽場進行拍照蒐證，並函請嘉義縣家畜疾病防治所依法開罰，目前嘉縣已有20餘場養雞場違規，且家數陸續增加中，雖引發部分雞農不滿，因屬中央政策，家畜所呼籲民眾盡快完成設置，以免受罰。

為降低禽流感疫情發生，中央2015年公告家禽應飼養於密閉式或非開放式或具防鳥設施禽舍內，嘉義縣配合政策同步公告「嘉縣H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」，然圍網政策自2015年公告執行迄今，原多以輔導改善為優先，惟國際禽流感疫情持續嚴峻，俄羅斯、哈薩克、以色列、英國及荷蘭已有禽場發生H5N8亞型高病原性禽流感案例，韓國及日本也在候鳥排遺檢出該病毒。

考量疫情因素，自今年4月1日起，防檢局稽查小組加強禽場拍照舉報，並載明GPS定位座標後，移請家畜所依動物傳染病防治條例開罰3至15萬元，並應限期改善，未改善者得按次處罰，未來因禽流感遭撲殺動物及銷燬物品，不予補償，而嘉縣也因防檢局的行文，已開罰20多家養雞場。

家畜所表示，為防堵禽流感發生，家畜所自10月以來，即加強本縣養禽場疫情訪視與採樣檢測，目前結果正常，同時派員不分假日於養禽密集區，及運輸車輛進出公共區域重點區域進行消毒防疫作業，迄今已完成共6251場次。

因目前受罰的都以養雞場為主，且全縣養雞戶數多達5、600家，家畜所呼籲，轄內養禽業者應加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候（野）鳥接觸，並應隨時檢視禽場圍網是否完備，落實人員及車輛門禁管制，避免不同批次及禽種的家禽混合飼養，並禁止使用非法動物用藥物、血清及疫苗；此外，提醒養禽業者發生疫情時，應主動通報防疫機關，以防堵禽流感病毒擴散流竄，避免疫情擴大。

另有關畜主普遍認為圍網對於防範禽流感效益不大，反會阻礙工作進行、灰塵堵塞造成禽舍通風不佳、老舊禽舍施工不易與戲水池圍網困難等，家畜所除反應中央並爭取輔導改善期與圍網補助外，仍強調防鳥圍網是中央既定政策，且得連續開罰，呼籲養禽業者配合。

(中時 )