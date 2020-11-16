國防部證實：今又2架共機進入我西南空域 18:112020/11/16 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運8遠干機。國防部提供。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共機進入我西南防空識別區示意圖。國防部提供 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛機、1架運8遠干機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 (中時 ) #國防部 #空軍 #共機 #西南空域 #廣播 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今日戰士 不是狼心狗肺的叛徒──胡宗南將軍風範（十二） 14:282020/11/16 兩岸史話 陸情蒐網路下重本 老線重接頭 04:102020/11/16 政治要聞 三星追趕台積電決戰一領域 專利申請量全面上風 13:182020/11/16 財經 活絡ETN 證交所辦有獎徵答 04:102020/11/16 投資理財 下國道沒打燈1分鐘吃2罰單 法官判只罰1張 11:242020/11/16 社會 日本展示川崎P-1反潛機 將替代P-3C 17:212020/11/16 軍事 境外移入單周25例 近7個月新高 04:102020/11/16 生活新聞 周玉蔻挺丁丁砲轟皇家牛肉麵 網友反應令人傻眼 16:532020/11/16 政治 川普首稱拜登「勝選」 隨後又改口不認 09:102020/11/16 國際 美新冠確診破1100萬人 疫情加速惡化 8天增百萬新病例創紀錄 09:372020/11/16 國際 政治熱門新聞 丁怡銘中央廚房曝光！蘇貞昌兩年前文被翻出 網酸：根本是蟑螂窩 - 政治 周玉蔻挺丁丁砲轟皇家牛肉麵 網友反應令人傻眼 - 政治 牛肉麵風暴 黃創夏爆蘇貞昌一件事更令人憤怒擔心 - 政治 丁怡銘陷牛肉麵暴風圈 柯P終於說出真心話 - 政治 關懷不變 韓團隊齊聚高雄 網友感動：愛我們的人攏底家 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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