水試所東部中心突破養殖技術瓶頸，今天放流的龍蝦苗已有3公分大。（莊哲權攝）

來自台南的小朋友開心體驗魚苗放流。（莊哲權攝）

龍蝦人工繁殖技術困難，一般業者在幼苗的育成率只有2、3成，水試所東部中心自印尼進口台灣常見的波紋龍蝦幼苗，經特殊養殖技術，存活率可達7、8 成，該中心今日與台東縣政府、海漁基金會合作，在富山漁業資源保育區放流250尾龍蝦苗，這也是國內放流龍蝦苗首例。

「小龍蝦再見，要健康長大」，水試所東部海洋生物研究中心與台東縣政府及海漁基金會合作，今在富山漁業資源保育區與富山國小的小朋友一起放流250尾約3公分大的龍蝦苗，小朋友祝福蝦苗們平安長大。

東部中心主任何源興表示，龍蝦因人為過度捕捉數量愈來愈少，而且全球人工繁殖技術仍無法突破，該中心從印尼進口約1公分大、透明的野生波紋龍蝦苗，屬台灣東部常見品種，經特殊方式飼養2個月，存活率可達到7、8成。

他說，富山保育區珊瑚礁非常多，適合龍蝦苗棲息躲藏，貝類等食物來源也很豐富，存活率應該會很高，將來族群繁殖外溢，對台東的龍蝦資源有正面效果。

海漁基金會執行長林愛龍指出，這次放流龍蝦苗是全台首例，也是該會發起龍蝦保育計畫行動的首日，這次優先選在有巡守隊守護的富山海域做為龍蝦復育示範點，未來將在全台原本有龍蝦的海域展開復育。

今天除了放養波紋龍蝦以外，還有小丑魚200尾、黑副雀鯛1萬600尾，小朋友以接力方式把1桶桶的魚苗放進海裡，就連外地來的遊客也帶著女兒加入放流行列。

縣長饒慶鈴表示，富山護魚區在遊客增加後，魚群量有減少及單一品種的趨勢，希望藉由放流豐富當地生態資源，將來更擴及到杉原灣，打造多樣化的海洋環境。

(中時 )