根據兒童福利聯盟針對18歲以上成人進行「台灣民眾被家長體罰經驗與認知調查」統計，逾9成以上都有被體罰經驗、7成2被體罰的人長大後仍會反覆回想，甚至造成孩子長大認為自己是無用的人的比例也較高，兒盟呼籲家長應積極學習採用正向、非暴力的教養方式取代體罰和言語暴力。

在11月20日兒童人權日前夕，「橘絲帶-愛孩子零暴力行動」推行已有10年，兒盟執行長白麗芳表示，許多父母以「管教」之名行過度體罰，若不改變「不打不成器」「棒下出孝子」的華人社會傳統觀念，勢必會有許多孩子長期處在嚴重體罰的身心創傷中，因此透過持續性的呼籲及行動，讓社會大眾更重視兒保預防工作。

根據兒盟統計，有92.5％受訪成年人有小時候被體罰經驗、72.1％被體罰的人長大後仍會反覆回想，不過受訪中也有62.6％家長坦承在教養上有困難，體罰孩子是「自己情緒控管問題」，不過總體而言仍有6成以上民眾不贊成「零體罰」。

白麗芳指出，現在父母教養壓力大、缺乏教養知識和方法又沒有時間，造成仍有高比例成人認同「快速見效卻後患無期」的體罰方式來教養孩子，「愛孩子零暴力」的目標似乎仍有好長一段路要走。

她說，大家對於兒童虐待的認識經常只停留在嚴重的身體傷害，但根據兒盟2019年的調查發現，曾遭受家長言語暴力的兒少有顯著較高的情緒困擾，且其中73.8％至成年仍無法釋懷，其傷害並不亞於對身體的暴力。童年常被體罰或言語羞辱會影響到孩子的自我價值，親子關係甚至造成無法彌補的傷害，家長不能只求短期的效果，而忽了中長期的影響。

台灣雖然已於2014年將兒童權利公約國內法化，並於2017年完成兒童權利公約首次國家報告國際審查，但對於公約中「應明文禁止家內體罰」的建議卻未有任何作為，轉眼2021年又要進入下一輪國家報告程序，目前政府在推動此項結論性意見似乎也沒有任何進度。

(中時 )