109學年HBL高中籃球甲級聯賽本周四男子組預賽登場，今天高中體總舉辦開賽記者會，除了集結與賽球隊誓師，也公布和美國威德WEIDER健康食品合作，籌辦首屆WEIDER 威德眾星獎助計畫，預計將發出總金額高達新台幣500萬獎學金，讓球員們打球之餘，沒有後顧之憂，學業和技能可以更上一層樓，期盼激發球員多元學習動力。

這項獎學金獎助計畫，鼓勵HBL球員學術並進，透過學習培養靈活思辨的能力，吸收多方面知識、加強語言能力，拓展視野及國際觀，豐富未來發展的選擇性，全方位提升球員們在不同領域綻放光芒的機會，提供109學年度HBL參賽隊伍之學生申請，讓來自弱勢家庭的球員，可以更無後顧之憂專注於球技及學業上。

WEIDER威德副總Maria表示：「WEIDER威德承襲創辦人喬・威德（Joe Weider）致力推廣運動及學習的熱誠，相信卓越運動表現及多元發展不是二選一的選擇題，經濟考量也不該成為HBL球員們超越自我的阻礙。『Live Wisely, LiveWell.智慧創造美好生活』，秉持品牌精神來成為勇敢追夢的學生球員的後盾，成就智勇雙全的人生。」

為了帶給參賽隊伍和球迷全新感受，新學年HBL邀請馬來西亞歌手陳勢安擔任代言人，並為比賽量身打造主題曲「心之所往」，陳勢安表示很榮幸擔任HBL代言人，他鼓勵所有參與球員，在比賽中勇往直前，將學生聯賽的熱情與無所畏懼的態度，傳達給所有人，盡情勇敢追夢。

教育部次長林騰蛟（右二）出席109學年度高中籃球甲級聯賽開賽記者會，109學年HBL代言人陳勢安（左一）、高中體總會長胡劍峯（中）、行政院顧問朱壽騫（右二）、威德執行副總Maria（右一）開心合照。（體育署提供）

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