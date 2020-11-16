曾經來台效力義大犀牛隊的前大聯盟球星曼尼（Manny Ramirez），雖已48歲仍不輕言退休，據外媒報導，他已和澳洲職棒聯盟的雪梨藍襪隊簽下1年合約，準備繼續在南半球打職棒，澳職新球季預訂12月18日開幕。

曼尼在大聯盟（1993-2011）打了19個球季，效力過印地安人、紅襪、道奇、白襪、光芒隊，2004、07年在紅襪隊曾戴上世界大賽冠軍戒。2012年被運動家隊簽下，但未能登上大聯盟，球季中被釋出，從此展開遊走各國的浪人生涯。

2013年他來台加盟義大犀牛3個月，引起一陣「曼尼旋風」，後來回到小聯盟體系，待過遊騎兵、小熊隊，始終無法重返大聯盟。2017年轉往日本獨立職棒聯盟之一的四國聯盟發展，效力高知鬥犬隊，今年8月7日則首度加盟澳洲棒球聯盟的奧克蘭喙頭蜥隊，如今又轉往雪梨藍襪隊發展。

曼尼在大聯盟留下555轟的生涯紀錄，也曾拿過2004年世界大賽MVP。在王建民效力洋基隊期間，曼尼、歐提茲兩名強打者與建仔的投打對決，是當時台灣球迷最關心的話題之一。今年曾傳出曼尼想重回中職並與新軍味全龍隊接洽，不過後來不了了之，接著他便投效澳職。曼尼年近半百，若想重返大聯盟已不可能，他應該是只想找個地方延續打棒球的樂趣。

(中時 )