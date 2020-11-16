海外旅遊尚未解禁，跨境電商熱度持續增溫，網家旗下Bibian比比昂代購服務看準代購熱潮，宣布推出「一日代購員」職缺，錄取者只要挑選喜歡的海外網站商品進行代購／代標下單，就可現領日薪1萬元與購物金3,000日圓，體驗日本代購、代標的樂趣。

網家看準海外代購趨勢，自去年10月推出比比昂代購服務，提供日本及美國代買、日本Yahoo拍賣與美國eBay拍賣代標等，目前於日本東京、美國紐約、美國加州、新加坡皆有倉庫據點支援。

網家指出，這次徵求「一日代購員」，將錄取3位代購員，錄取者每天的工作就是逛喜歡的海外網站並進行代購，不限採購品項，體驗日本代購、代標，即可領到日薪一萬元，同時比比昂將再加碼提供3,000日圓購物金，錄取者需要想辦法把購物金花光，體驗比比昂提供的便利服務。

除「一日代購員」以外，比比昂也祭出超值優惠，年底前購買比比昂全站日本商品，國際運費享1.7折起，最快3天即可收到商品。

以比比昂內部數據來看，因海外旅遊尚未解禁，民眾對跨境購物需求仍然居高不下，帶動站上整體買氣持續提升，此波採購消費者以25～44歲消費者占65％，顯見青壯年族群對海外商品喜好度高，前5大熱銷品類則以動漫相關、明星周邊、汽車零配件、音響器材及家電，且多以限量商品最受到歡迎。

例如，日本動畫及流行文化深受台灣消費者喜愛，因此帶動「鬼滅之刃」、「動物之森」模型公仔、卡牌等搜尋度也高居不下，，而日本偶像演唱會DVD、簽名海報等周邊商品具高度收藏價值，亦相當熱銷。此外，日本製的音響設備，品質好價格親民，也吸引愛好者購買，而因應年底家電採購潮，除濕機、電鍋、日本媒油電暖爐等家電用品，採購需求也顯著提升。

看準海外代購與跨境電商需求，比比昂今年第二年加入雙11戰局，日前也推出抽國際免運券活動，期望抓住跨境購物以及雙11購物節的消費熱度，為第四季營運挹注營運動能。

(工商 )