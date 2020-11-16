苗栗縣政府16日獲熱心企業捐贈30.5萬片醫療口罩，由苗栗縣長徐耀昌代表收下，並為孩童戴上口罩，為防疫超前部屬。（何冠嫻攝）

苗栗縣防範新冠肺炎不敢懈怠，縣內企業捐贈30萬5000片成人、兒童醫療口罩，16日苗栗縣長徐耀昌代表受贈，將全數轉交全縣各國中小學校做為防疫使用。徐耀昌並提醒，民眾務必落實防疫新生活運動，不可鬆懈，共同維護自身與他人的健康安全。

立康2013年到頭份市投資，縣府工商處等相關單位積極推動產業轉型並提供必要的輔導與協助，設立了「健康養生觀光工廠」，經營管理迅速步上軌道，不僅2014年通過觀光工廠評鑑，更先後榮獲經濟部2016及2019年優良觀光工廠殊榮，期間致力推廣養生保健觀念，提供國人豐富的保健知識，透過觀光、旅遊的經營模式，強化大家健康、幸福、快樂的養生新觀念。

今年立康生醫事業股份有限公司及關係企業生春堂製藥工業股份有限公司，為回饋地方並感謝縣府長期以來的協助，16日捐贈成人口罩4萬7000片、兒童口罩25萬8000片，共30萬5000片的醫療口罩，徐耀昌代表接受並回贈感謝狀，向企業善舉致謝。

立康董事長鄭育修指出，在縣長徐耀昌與縣府工商處與工策會等相關單位提供完備輔導與協助，廠方今年開始投入口罩生產，如今已行有餘力，因此捐贈成人與兒童口罩30.5萬片，其細菌過濾效率（BEF）達95％以上，符合CNS14774規格要求，回饋地方。

徐耀昌表示，生春堂與立康投入專業產品生產、提供鄉親就業機會之外，也落實企業敦親睦鄰，對地方公益事務不遺餘力，獲贈的口罩將配發各國民中小學作為超前防疫用途，並呼籲鄉親，持續維持個人良好的衛生習慣，群聚場合遵守社交距離、配戴口罩，避免感染風險。

(中時 )