Facebook 針對旗下的 WhatsApp 推出限時訊息功能。不僅如此，Facebook旗下的Messenger以及Instagram也將推出閱後即焚功能（Venish Mode），讓使用者在對話溝通的時刻，能更安心這些訊息不會被永久保存。

WhatsApp平台的限時訊息頗為特別，當啟用這項功能，在個人或群組對話中傳送的新訊息，將會在七天後消失，而這項設定會適用於對話內的所有訊息（不會影響先前該對話內收發過的訊息）。在一對一的對話內，雙方都有權限開啟或關閉限時訊息功能；在群組對話中，僅有群組管理員有權限開啟或關閉限時訊息功能。

除此之外，Facebook也宣布在Messenger推出閱後即焚功能（Vanish Mode），使用者將聊天室對話框往上滑動，就可以進入這項模式（畫面會以黑色底色呈現），而在使用者退出聊天室後，訊息就會自動刪除。與Snapchat類似的是，如果聊天群組的畫面被截圖保留，也會跳出提醒。Facebook目前已經在美國地區的Messenger推出這項功能，並且在未來也將向更多地區，以及旗下的Instagram推出此功能。

閱後即焚功能可能會讓你聯想到，那如果有心人利用這項功能發起網路暴力，或向他人進行網路霸凌的話，應該怎麼辦？Facebook指出，他們會在Vanish Mode中傳送的訊息消失一小時內收錄，並且進行審查，若有需要會採取相關行動。使用者若是認為特定人士向你發送的閱後即焚訊息帶有威脅性，也可以進行舉報或是封鎖，為平台使用者帶來安全性上的保障。

(科技)