基隆依山傍海以海鮮為名，近年市府發展農特產，讓基隆不再只有漁產，其中七堵區瑪陵地區是著名產地，產業發展處為推廣秋冬山海特產，與市區餐廳串接，建立各式多元餐飲體驗，以海鮮結合山藥、樹梅，推出新料理。

瑪陵山區四季有不同農產品，市府為推廣跨區與暖暖小館合作，16日舉辦「瑪東好物、暖暖入菜」活動，推出樹莓風五行鮑、金沙山藥干貝等創意料理，以四季農產樹梅、綠竹筍、檸檬蕃石榴及基隆山藥，融合當令海鮮食材，如大明蝦、剝皮魚、黃金蟹。

瑪陵地區四季農產樹梅、綠竹筍、檸檬蕃石榴及基隆山藥，融合當令海鮮食材。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

瑪陵地區是基隆重要的農業產地，市府近年協助發展樹梅、山藥等產物。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

瑪陵地區是基隆重要的農業產地，市府近年協助發展樹梅、山藥等產物。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

產發處長黃駿逸表示，瑪陵地區是基隆重要的農業產地，近年協助輔導發展樹梅、山藥等產物，與市區餐廳串接，同步建立多元餐飲體驗，也盼能進一步擴大推廣社會參與，邀請各業者一同發想組合；當地民眾盼有更多機會能向外推展社區的農產好物，媒合在地農產與餐廳結合行銷。

產發處說，瑪陵地區不僅只有農產，其竹藝更是文化及產業的特色，今年因水保局農再計畫補助，透過竹編技藝培訓開發社區特色工藝品培育人才，深化「竹」產業的多元發展、擴大社會認同，進而吸引青年返鄉，此外，也透過食農教育，建立在地特色農產的科普知識，讓在地青年學子了解在地產業。

(中時 )