公館國小操場跑道及球場使用近30年，設施老舊不堪使用，跑道與中央球場高低落差更達10公分，學童運動安全充滿疑慮，校方並在立委徐志榮及苗栗縣政府爭取下，獲中央與地方補助，斥資1200萬元改善，修繕工程日前完工，為學童及社區民眾提供優質的運動環境。

公館國小校長張茂富指出，學校跑道與中央球場1992年興建至今，培育無數優秀的體育健將，並提供愛好運動的學子與社區民眾休閒場所，但因設備老舊，不但地面不平還出現淹水危機，擔心師生活動安全，在徐志榮以及縣府的爭取下，獲體育署核定1080萬元，縣府補助120萬元，總工程費合計1200萬元，進行改善工程。

公館國小獲中央與地方共1200萬元經費，改善跑道及球場，解決高低落差以及淹水問題，為師生打造安全優質的運動場域。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

改善工程打造全新300公尺跑道，中央球場原與跑道落差的10公分，也整建成一致高度，周邊環境因榕樹根系而壟起的地面，也採用碎石填補，並設計截根牆與透水管線，解決逢水必淹的情況，日前完工啟用，為學童提供新穎健康的跑道與球場。

近年，縣府配合體育署推動「SH150方案」，在晨間、課後安排每周150分鐘的體育活動，強化學生體適能外，並持續爭取教育部體育署補助推動運動發展建置經費，今年獲補助相關體育設施新整建經費高達1億餘元，縣府也挹注各級學校運動設施補助經費2300餘萬元，共同改善各國中小的體育活動設施。

(中時 )