社團法人台南市流浪動物愛護協會將於25日舉辦大型貓咪聚會。（社團法人台南市流浪動物愛護協會提供／李宜杰台南傳真）

藝人周子瑜媽媽黃燕玲長期關注流浪動物議題。（社團法人台南市流浪動物愛護協會提供／李宜杰台南傳真）

南市流浪動物愛護協會理事長郭順雄長期關注流浪動物議題，推動TNVR不遺餘力。（社團法人台南市流浪動物愛護協會提供／李宜杰台南傳真）

牧貓精品寵物旅館Mumao Pet Hotel老闆楊正浩表示，希望更多人關注流浪貓議題。（社團法人台南市流浪動物愛護協會提供／李宜杰台南傳真）

社團法人台南市流浪動物愛護協會將於25日晚間6時半，舉辦南市最大型的貓咪交流聚會，地點位於由藝人周子瑜媽媽黃燕玲所開設的首璽咖啡店。活動當天，除有貓咪交流，也有公益送養活動，還將邀請中美獸醫院長朱碧娥教導寵物疾病防治，而「子瑜媽」也將現身與毛孩同樂。

首璽咖啡店與全台唯一五星級牧貓精品寵物旅館Mumao Pet Hotel合作，將於25日晚間舉辦南市最大型的貓咪交流聚會。首璽咖啡執行長黃燕玲表示，毛小孩是我們的家人，因此希望將咖啡廳設定為動物友善餐廳，讓每位顧客都能帶著毛小孩到店用餐。

南市流浪動物愛護協會理事長郭順雄則說，台南市一直是友善動物城市，也是率先推動零撲殺的城市，但目前仍有許多店家禁止寵物入內，呼籲店家可嘗試轉型，加入友善動物行列，讓聚會不再局限於人與人，而是動物與人、甚至是動物與動物的交流。

活動當天，中美獸醫院長朱碧娥將前往現場，提供貓咪疾病預防講座。此外，全台唯一五星級牧貓精品寵物旅館也將於活動當天晚間6時半至9時，提供送養貓咪進駐，讓貓咪們可以在感恩節前夕，找到一個幸福的家庭。詳細報名資訊可上社團法人台南市流浪動物愛護協會臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )