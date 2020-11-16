「一府二鹿三艋舺」的鹿港即將出現彰化首座複合型商場，彰化縣長王惠美16日親自北上，就「鹿港轉運站新建營運移轉案」進行招商，規劃有飯店、百貨公司、電影城、美食街等，希望企業界共襄盛舉。現場大爆滿，包括力麗觀光集團、雲朗觀光集團、統一超商、晶華酒店集團、威秀影城、新光影城等大企業和投資人都參加說明會。

王惠美表示，她每天都在想如何帶動彰化的發展，招商引資為彰化帶動更多建設、商機和工作機會。這次採BOT進行招商的轉運站基地，位於鹿港中心區，鹿港古鎮有深厚的文化內涵，集文化及產業之大成，包括有鹿港天后宮、龍山寺等香火鼎盛的寺廟，還有豐富的美食小吃、古蹟建築、傳統工藝和民俗活動；還有彰濱工業區、Google台灣資料中心、鹿港頂番婆水五金產業專區、離岸風電發展。長久以來深受廣大的遊客和廠商的青睞。

鹿港轉運站台北招商說明會-王縣長歡迎大家投資彰化

王惠美說，這次轉運站BOT案將提升在地居民和廣大觀光客交通便利，而且藉由在轉運站樓上興建旅館、餐廳、賣場和電影院等觀光措施，可帶進更多遊客、把遊客留在鹿港和彰化過夜。期待這鹿港新地標，不只便利在地居民，更推升鹿港文化及觀光發展，再創「一府二鹿三艋舺」時鹿港的繁華。而她除了16日北上台北，19日也將到台中市裕元花園酒店主持招商說明會。

彰化縣政府表示，鹿港每年觀光人潮超過八百萬人次，轉運站基地位於市中心區，開發範圍面積達9757平方公尺，距離天后宮和老街只有700公尺，且緊鄰西濱快速道路，可以快速抵達台中港，觀光及交通便利。此外，鹿港有良好的產業發展利基，有彰濱工業區、鹿港水五金專區，加上近年來蓬勃發展的離岸風電，附近產業年產值超過1550億元。

鹿港轉運站台北招商說明會宣傳海報

這次彰化縣採BOT促參按方式進行招商、興建及營運，許可年限50年，預估可以帶動民間投資18億元，並創造數百人新的工作機會。縣府表示，王惠美指示興利和招商引資是當務之急，最近還有多項重大建設也將陸續展開。

(中時新聞網)