苗栗縣政府推估縣內高齡失智症人口約7414人，推動跨局處整合產、官、學等專家學者，連結社區組織及商店持續推動高齡及失智友善社區、長者健康促進計畫，今年共招募107家失智友善商店、組織及1540位天使，營造友善居住環境。

衛生局鼓勵3333位縣府單位人員完成2小時失智友善識能課程，落實推動高齡失智友善社區，並為提升提升民眾對高齡失智友善議題的關注，辦理546場次的敬老、失智友善等宣導，吸引33355人次參與，有效關懷改善72戶獨居長者的居家環境。

16日苗栗縣長徐耀昌等人發表高齡失智友善社區成果，並頒獎表揚協助推動的專家學者、店家、組織、守望天使。徐耀昌表示，今年衛生局共招募107家失智友善商店、組織及1540位社區失智友善天使，在頭份市、三灣鄉、大湖鄉、銅鑼鄉、苑裡鎮、公館鄉的25個社區推廣高齡友善一條街，加強宣導居民對失智症的認識，共同改善長者的生活空間。

此外，今年國民健康署舉辦的「2020阿公阿嬤逗陣來！」長者活躍老化中區競賽中，苑裡鎮山柑社區展現當地的藺草做為特色、三灣鄉發展協會以客家美食料理客家小炒及福菜肉片湯為特色展現樂齡活力，雙雙獲得銅牌獎肯定，徐耀昌也親自頒獎，鼓勵鄉親養成規律運動習慣，並且飲食均衡，以預防延緩失能。

(中時 )