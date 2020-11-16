台東縣長饒慶鈴放流龍蝦苗，開啟富山護魚區的「栽培漁業」。（莊哲權攝）

台東富山漁業資源保育區20年前在1群熱血 志工的努力下，成為復育海洋生態的模範生，更是東海岸觀光熱點，今年起推動的「栽培漁業區」，以保護區為「海田」放流魚苗，3年後開放讓漁民在永續利用區進行採捕，進而瞭解放流魚苗的經濟效益，也達到漁民互利共榮的目的。

富山護魚區成功建立禁漁區、緩衝區、永續使用區的分區管理制度，也讓漁業資源保育目標更為明確，加上台東縣政府及台東區漁會對於生態旅遊的推動，讓當地居民對於海洋的保育更有向心力。

富山護漁區管委會主委陳志和表示，該會與漁業署及海漁基金會今年開始推動「栽培漁業區」，藉由禁漁區的魚苗放流，未來在棲地外的緩衝區或永續利用區，將以3年為1期，由漁民組成產銷班進行採捕，落實生產履歷，做為漁業署放流魚苗後的經濟產值調查。

陳志和強調，魚苗放流仍以漁業資源保育為主軸，觀光為輔，如此才合乎保育的初心，但是保育以後就不讓漁民採捕，也說不過去，資源永續是「栽培漁業」的目的。

海漁基金會執行長林愛龍說明，「栽培漁業」就是以海為田的概念，而這次放流龍蝦苗就是「播種」，龍蝦苗或其它放流的魚苗將來繁殖並擴大族群後，就可做為漁業資源的永續利用，與漁民互利共榮。

(中時 )