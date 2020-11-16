今年在電動車大廠特斯拉帶動風潮下，許多新能源車股票狂飆，這也激勵全球最大電動車市場之一的大陸電動車品牌，在美掛牌股價近期狂飆，然而，就如同許多電動車品牌一樣，華爾街抱持懷疑態度，做空機構也伺機而動。知名放空機構香櫞研究 (Citron Research)上周五就對大陸電動車大廠蔚來汽車發出警告，甚至給出低於目前股價超過43%的價位。

特斯拉也曾面臨遭華爾街看衰、現金流幾乎斷裂的情況，但隨著該公司在2019年開始繳出成績，並有望在2020年成為首度盈餘轉正的1年，華爾街紛紛認錯，投資人也在找尋特斯拉殺手，試圖找到投資先機。

新能源卡車尼古拉(Nikola)股價曾在6月間短短不到一周時間狂飆100%，甚至宣布與通用汽車商業合作，但在之後遭做空機構踢爆，該公司甚至還沒有生產任何一輛新能源車，遭到美國證監會調查，Nikola 創辦人 Trevor Milton宣布辭職，該公司股價也一路狂瀉，甚至比起漲前股價還低。

至於在今年下半年也受到特斯拉效應帶動，包括蔚來、理想、小鵬等在美掛牌大陸電動車廠股價狂飆，蔚來股價大漲逾900％。不過，香櫞研究創辦人、華爾街知名大空頭Andrew Left上周五發布報告顯示，蔚來汽車在大陸市場將迎來特斯拉Model Y 的降價壓力，加上該檔股票湧入太多投機情緒，該公司將合理股價定在25 美元，消息一出導致該公司股價重挫近 8%。

受到該份報告衝擊，蔚來上周五收盤大跌7.74%、報收44.56美元；理想下跌1.83%、報收31.20美元；小鵬下跌6.13%、報收41.99美元。除理想之外，蔚來與小鵬汽車在美股周一(16日)盤前持續跌勢。

該機構引用德意志銀行 (DB)報告指出，預估特斯拉受惠於上海超級工廠擴廠，Model Y定價有機會從7.3 萬美元降至5.6 萬至 5.8 美元區間，導致蔚來汽車的 EC6 與 ES6 車款競爭受到衝擊，減緩投資人對蔚來汽車的樂觀情緒。大陸的天風證券認為，特斯拉在大陸業務不斷擴張，加上在地生產將降低成本，大陸電動車市場競爭將更加激烈。

(中時新聞網)