今年雲林家扶中心歲末園遊會將打造氣墊城堡，房產公司員工穿上童話故事主角服裝響應活動。（雲林家扶中心提供／周書聖雲林傳真）

雲林縣家扶中心將於12月6日舉行歲末園遊會，屆時將有雲林縣內1100戶家扶所服務之家庭回娘家團聚，辦理活動經費約需210萬，但目前僅募到50萬元，與預期落差很大，永慶慈善基金會獲悉後，16日帶頭捐出20萬元做公益，藉此吸引更多民眾加入愛心行列。

歲末園遊會為雲林家扶中心一年一度重要活動，今年受到新冠肺炎疫情影響，民眾捐款大大縮水，園遊會攤販登記也不如預期。永慶慈善基金會16日與永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產員工裝扮成童話故事主角前往雲林家扶中心，響應捐款活動，希望引起各界關注。

永慶慈善基金會董事長陳立信表示，集團旗下3間房仲公司號召239間加盟店一起做公益，將員工們的愛心挹注到雲林家扶，以行動協助偏鄉弱勢團體。

雲林家扶中心主委陳燦勳說，今年活動擴大舉辦，將有4500人於虎尾農博場地同歡，家扶中心打造氣墊樂園、趣味闖關活動、美食攤販等非常感謝業者在活動籌辦困難之際伸出援手，期待有更多民眾響應贊助雲林家扶歲末園遊會。

雲林家扶中心今年因疫情關係，捐款收入萎縮近4成，許多民眾、商家取消定期定額捐款，去年11月約可收到100多萬元愛心捐款，今年捐款還不到去年一半，衝擊相當大。

(中時 )