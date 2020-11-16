弘道老人福利基金會屏東服務處舉辦「爺奶健走活動」，帶500多名長輩到林後四林平地森林園區健走，有長輩行動不便，志工便以輪椅帶長輩接觸大自然。（潘建志攝）

弘道老人福利基金會屏東服務處舉辦「爺奶健走活動」，帶500多名長輩到林後四林平地森林園區健走，有長輩行動不便，志工便以輪椅帶長輩接觸大自然。（潘建志攝）

弘道老人福利基金會屏東服務處舉辦「爺奶健走活動」，帶500多名長者到林後四林平地森林園區健走，享受大自然，是屏東最大的銀髮運動盛會。有長輩「相揪」一起來健走，也有長輩由家人陪同，一起度過難得的親子相聚時光。

這場活動共有千餘名民眾參與，90歲以上的長輩有7人。年紀最大的是潮州鎮朝林宮社區95歲的陳爺爺，社區裡面還相揪30名長輩一同參加。另外也有一些是居家服務的失智個案，走出戶外能散散心、交新朋友，長輩們都很期待。

潮州泗林朝林宮社區照顧關懷據點組成不老樂團，今年是第2次長輩及志工們一起參加健走。95歲的陳爺爺是不老樂團鼓手，一得知健走活動報名的消息馬上報名參加，他說「每年一定都要參加，活動一下筋骨！」

86歲獨居的楊阿嬤一個月內跌倒兩次導致腰椎骨裂，行動不便、走路無力，志工們因此陪著阿嬤到戶外健走，讓久未出門的阿嬤非常開心。78歲患有失智症的陳阿嬤平常不愛運動，兒女及孫女得知舉辦健走活動消息後，立刻報名，孫女一家三口陪伴阿嬤一起參加。

弘道老人福利基金會李若綺執行長表示，辦理健走活動是希望長輩們能培養運動習慣，用運動延緩老化，也能走出戶外，接觸大自然及人群，幫助一些長輩走出憂鬱情緒。

(中時 )