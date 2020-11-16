晶圓專工大廠聯電16日宣布連續十三年入選於道瓊永續性指數（Dow Jones Sustainability Indexes，DJSI）之「世界指數（DJSI-World）」成分股。此次聯電整體表現大幅躍進，尤其在環境面表現突出，五個評分項中有三項得到滿分評價，排名蟬聯全球晶圓代工業第一。

在ESG 23個評分項中，共9項獲得半導體產業最高分，其中包括「環境政策與管理」、「產品環境責任」、「產品品質」、「環境及社會報告」及「社會公益」等7項更獲得滿分，顯示聯華電子在永續發展的績效深受國際肯定。2020年道瓊永續性世界指數是由全球大型企業中挑選約2500家參加評比，全球半導體業僅有7家列名。

聯電總經理暨企業永續委員會主任委員簡山傑表示，道瓊永續性指數DJSI是目前國際上最具公信力的永續評比，能在全球重視永續的企業中脫穎而出已很難得，而聯電能夠連續十三年入選更是實屬不易，這個成果是全體員工在ESG各面相群策群力、戮力齊心的展現，更是聯電邁向永續經營的基石。在邁入四十周年之際，聯電將持續秉持「以人為本、與環境共生、與社會共榮」的理念，實踐聯合國SDGs永續發展目標，與全球營運夥伴及利害關係人攜手發揮永續影響力，創造股東、同仁、客戶與環境、社會共贏。

聯電是國內推動企業永續，實踐社會責任的先驅，2008年即成立「企業永續委員會」，統籌全公司發展CSR的策略方向及布局，永續績效屢獲國內外評鑑機構肯定。2020年獲得「公司治理評鑑Top5」、「富時社會責任新興市場指數成分股（FTSE4Good Emerging Index）」、「台灣永續指數成分股（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）」等多項國內外肯定。此外，由聯電發起的「綠獎」已邁入第五屆，為國內生態保育領域最具代表性的獎項，至今已在全台實現30件生態保育計畫及青少年環境行動專案，並號召供應商夥伴共同參與，攜手打造天人共好的永續家園。

道瓊永續性指數成立於1999年，由瑞士永續集團（RobecoSAM）與美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones）公司共同發行，是現今國際間最具公信力的企業永續評比工具之一，為全球投資機構之重要參考指標。道瓊永續性「世界指數」每年於全球挑選約2,500家大型企業參與評比，並於各產業評選出在永續經營上表現最好的前百分之十的公司為其成分股。

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