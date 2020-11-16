第一銀行文教基金會長期秉持「在地經營 在地關懷」理念，為推廣社會公益，讓民眾從「心」開始，推出第二檔「第一藝術空間 藝想世界」線上藝文，帶領大家一探國際水彩大師陳陽春老師工作室，用行動支持本土藝術。

第一銀行文教基金會表示，歡迎民眾透過第一銀行官方Youtube一起進入藝術家創作天地，11月17日前，只要按讚並在影片下方指定留言，即可隨機抽出「國際水彩大師陳陽春創作品1幅」等獨家好禮。

吸取東方水墨畫精髓，融入西洋水彩畫意境的陳陽春老師，不僅將水彩創作帶入另一個境界，他最大的心願就是「畫盡臺灣之美、守護臺灣之美」，希望能為臺灣保留屬於自己的水彩藝術文化；透過本次線上藝文，可讓民眾更加瞭解陳陽春老師創作歷程與理念，以及如何憑著一股熱情與毅力周遊列國舉辦畫展，並且藉由影片，讓大家對藝術能有更深一層的認知，實踐藝術生活化、生活藝術化。

第一銀行文教基金會長期深耕本土藝術，自2011年起，於第一銀行總行的「第一藝術空間」舉辦藝術展覽，至今已舉辦114場，提供國內藝術家創作發表之平台與機會，為本土藝術帶來支持與活力，並讓同仁與客戶能多欣賞藝術，提升正向思考的人生態度。第115場展覽將於12月1日在第一銀行總行1樓大廳開展，邀請詹阿水老師展出水中作畫創作個展。

(工商 )