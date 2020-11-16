華南銀行身為國內開辦數位存款帳戶SnY（Smart ＆ Young）之先驅，首創引入「減法思維」獨立出單一數位存款帳戶，推出SnY專屬APP，主動過濾會干擾客戶的雜訊，縮減找尋功能的時間，提供簡單、直覺又富有內涵的使用環境，並採用Design Thinking創新方法論及敏捷式開發，貼近客戶最即時的真實需求，以領先業界採用引導式介面及快速的交易流程，打造專屬數位錢包，帶領客戶進入卓越數位體驗。

華南銀行將百年銀行經驗化繁為簡，孕育「SnY APP」，以星球為設計理念，機器人小n為靈魂人物，引領FinTech（金融科技）創新登陸華南星球，透過星空紫的全新形象概念做為「SnY APP」視覺主題，由小n攜手客戶遨遊值得信賴的金融服務。

「SnY APP」以「快速收付、聰明消費、輕鬆理財」以及高規資安等四大創新特色，YOUNG YOUNG精彩呈現。

快速收付，依大數據統計將常用功能放置於主畫面，並優化支付流程，只要一登入「SnY APP」，QR Code一掃就轉帳、收款，讓客戶能更快速更便利使用。

聰明消費，「SnY APP」連結華銀支付，繳費繳稅付款都方便，一邊消費一邊賺錢，通通只要E指搞定。

輕鬆理財，「SnY APP」結合「華南好基智」使用AI投資，讓小資族小錢也能輕鬆理財，並同時享有24小時智能理財管家的服務。

高規資安，採用最新生物辨識機制，快速登入，並整合所有安控機制於「SnY APP」內，在提昇交易的便利性的同時，兼具最高規格資料保護。

為慶祝「SnY APP」上線，華南銀行與異業合作推出遇見小n（SnY APP）領獎金，第一重初次見面禮預計11月18日登場，只要在全家便利商店透過「SnY APP」使用華銀支付（台灣Pay）消費，就有機會抽中最高獎金新臺幣3萬元；第二重好康禮預計11月下旬登場，使用悠遊付APP綁定華南銀行SnY帳戶儲值，即可獲得新臺幣300元儲值金；除了以上雙重好禮外，目前進行中有「好友推薦禮」活動，成功推薦申辦新臺幣SnY帳戶，推薦人及被推薦人皆可獲得新臺幣100元；以及「月月抽好禮」活動，每個月完成指定交易，即有機會抽中iPhone乙支，好禮獎金發不完。

在後疫情時代，網路購物與電子支付日趨熱絡，華南銀行加強與異業合作，發想多元創新服務，將金融服務融入各種生活情境，創造與客戶同在的金融體驗，目前提供之API應用已橫跨證券、電信、餐飲、旅遊、醫療、百貨服務、保險、藝文娛樂等八大領域，串接基富通等超過1,000家企業，每個月交易量超過300萬筆，未來將持續與跨界合作共同發展支付生活圈，提供更好的消費體驗，打造華南銀行金融生態圈。

華南銀行一直以來致力於創新服務，在積極推展數位存款帳戶下，針對數位通路的優化也是不遺餘力，並於109年連續三屆獲得菁業獎「最佳金融獎」及第十一屆財訊金融獎「最佳金融科技銀行大獎」的肯定，面對純網銀的挑戰及數位存款帳戶的激烈競爭，華南銀行正面迎戰、積極創新，讓客戶有更好更便利的體驗。

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