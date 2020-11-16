人口及住宅普查進行中，行政院主計總處國勢普查處長陳憫、科長楊麗華16日造訪新竹縣，聽取工作會報。（莊旻靜攝）

人口及住宅普查每10年舉辦1次，新竹縣已展開半個月，行政院主計總處國勢普查處長陳憫、科長楊麗華16日造訪新竹縣，聽取工作會報，新竹縣長楊文科也說明，縣內訪查總戶數達5.3萬戶，目前進度為32.2％。

楊文科表示，縣府於8月17日成立「新竹縣人口及住宅普查處」，9月起13鄉鎮市也陸續成立人口及住宅普查所，包含計、民政、戶政、村里幹事及相關人員等約500名人力投入工作，設籍人口及常住人口均在普查範圍，人口數較少的如五峰、尖石、峨眉鄉則全面普查，抽樣率為15％。

11月1日開始普查網路填報，截至15日止，共有1萬6256戶回復，回表率為11.7％，其中以竹北市20.3％最高，其次為竹東鎮16.1％。陳憫表示，此為全台第7次人口及住宅普查，也是首次開放網路填報，加上審核作業，預計全部作業會在12月底結束，而偏鄉則靠普查員訪查，十分辛勞。

新竹縣人口正成長，此次新竹縣人口普查數為歷年最多，動員人力也是歷來最高，縣府主計處也呼籲縣民多加配合。

普查員在工作過程也有溫馨故事，有尖石鄉的普查員帶著筆電進入石磊部落及上抬耀部落，有鄉民呼朋引伴宣導上網填報即可抽10萬元禮券，2天內共有43戶填報；橫山鄉則有訪查員遇上整村無人開門接受訪查的狀況，幸好有熱心村長偕同，一戶一戶拜訪，順利完成任務。

(中時 )